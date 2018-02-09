Владельца дома-памятника на улице Репина привлекли к уголовному делу за самовольный ремонт

Материалы проверки прокуратура направила в правоохранительные органы.

В понедельник, 30 ноября, в Петербурге возбуждили уголовное дело по факту повреждения доходного дома М.М. Соловейчика на улице Репина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ранее надзорное ведомство провело доходного дома М.М. Соловейчика на улице Репина. Выяснилось, что ремонтные работы фасадов и помещений в доме 16/3 не были согласованы с компетентными органами. В результате таких работ были повреждены или вовсе уничтожены некоторые детали.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали о том, что сезон разводки мостов в Петербурге завершился 30 ноября.

Фото:citywalls.ru