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На Васильевском острове петербурженка погибла от упавшей сосульки
Сегодня, 9:43
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lesjasap
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На Васильевском острове петербурженка погибла от упавшей сосульки

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На Репина упавшая сосулька убила пенсионерку.

На Васильевском острове неубранная крыша здания стоила жизни петербурженки. Сообщается, что на голову пожилой женщине упала сосулька. 
 
Жертву срочно госпитализировали. Пациентку направили в операционную. Однако, вскоре после случившегося пенсионерка умерла. Медики отметили, что выжить у жертвы было мало шансов: падение глыбы льда нанесло 73-летней пациентке многочисленные травмы и переломы головы, шеи, ребер и лопатки.
 
Трагический инцидент произошел около двух часов дня 8 февраля, когда бабушка проходила под домом номер 27 по улице Репина. По данному факту гибели человека возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. 
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Теги: васильевский остров , гибель человека , падение , сосулька , трагедия , уборка , улица репина
Категории: Новости СПб Происшествия

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