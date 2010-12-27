На Васильевском острове петербурженка погибла от упавшей сосульки

На Репина упавшая сосулька убила пенсионерку.

На Васильевском острове неубранная крыша здания стоила жизни петербурженки. Сообщается, что на голову пожилой женщине упала сосулька.

Жертву срочно госпитализировали. Пациентку направили в операционную. Однако, вскоре после случившегося пенсионерка умерла. Медики отметили, что выжить у жертвы было мало шансов: падение глыбы льда нанесло 73-летней пациентке многочисленные травмы и переломы головы, шеи, ребер и лопатки.

Трагический инцидент произошел около двух часов дня 8 февраля, когда бабушка проходила под домом номер 27 по улице Репина. По данному факту гибели человека возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.