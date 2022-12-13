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В Василеостровском районе злоумышленники избили бездомного и отняли у него 200 рублей
Сегодня, 14:45
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В Василеостровском районе злоумышленники избили бездомного и отняли у него 200 рублей

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Горожанин рассказал, что неизвестные напали на него на улице Репина в доме № 27. 

В Василеостровском районе в пятницу, 13 января, в заброшенном здании двое мужчин напали на бездомного. Злоумышленники несколько раз пырнули ножом пострадавшего. Кроме того, они отняли у него банковскую карту и 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Потерпевший обратился в полицию. Горожанин рассказал, что неизвестные напали на него на улице Репина в доме № 27. 

Стражи порядка задержали бессовестных дебоширов, которые отобрали у бездомного последние деньги. Подозреваемыми оказались 29-летний и 38-летний безработные мужчины. У них изъяли нож, на котором были следы крови. 

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте нашли окровавленного мужчину около школы.

Фото: Piter.tv

Теги: зарезали бомжа, нападение в бездомном доме, обокрали бездомного, полиция, улица репина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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