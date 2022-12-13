В Василеостровском районе злоумышленники избили бездомного и отняли у него 200 рублей

Горожанин рассказал, что неизвестные напали на него на улице Репина в доме № 27.

В Василеостровском районе в пятницу, 13 января, в заброшенном здании двое мужчин напали на бездомного. Злоумышленники несколько раз пырнули ножом пострадавшего. Кроме того, они отняли у него банковскую карту и 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Потерпевший обратился в полицию. Горожанин рассказал, что неизвестные напали на него на улице Репина в доме № 27.

Стражи порядка задержали бессовестных дебоширов, которые отобрали у бездомного последние деньги. Подозреваемыми оказались 29-летний и 38-летний безработные мужчины. У них изъяли нож, на котором были следы крови.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv