В Кронштадте нашли окровавленного мужчину около школы

Правоохранители считают, что потерпевшего пырнула ножом в живот 29-летняя женщина.

Накануне, 14 января, в Кронштадте около школы обнаружили окровавленного горожанина. Скорую для пострадавшего вызвал охранник учебного заведения.

По информации Piter.tv, мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ситуацией заинтересовалась полиция. Правоохранители считают, что потерпевшего пырнула ножом в живот 29-летняя женщина. Она напала на друга в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи изъяли нож у девушки, на нем были следы крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Озерках во время пожара в дачном доме петербуржца спасатели нашли наркотики.

Фото: Piter.tv