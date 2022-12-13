В Кронштадте нашли окровавленного мужчину около школы

Накануне, 14 января, в Кронштадте около школы обнаружили окровавленного горожанина. Скорую для пострадавшего вызвал охранник учебного заведения.
По информации Piter.tv, мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Ситуацией заинтересовалась полиция. Правоохранители считают, что потерпевшего пырнула ножом в живот 29-летняя женщина. Она напала на друга в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи изъяли нож у девушки, на нем были следы крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в Озерках во время пожара в дачном доме петербуржца спасатели нашли наркотики.
Фото: Piter.tv
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