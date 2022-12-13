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В Кронштадте нашли окровавленного мужчину около школы
Сегодня, 12:13
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В Кронштадте нашли окровавленного мужчину около школы

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Правоохранители считают, что потерпевшего пырнула ножом в живот 29-летняя женщина.

Накануне, 14 января, в Кронштадте около школы обнаружили окровавленного горожанина. Скорую для пострадавшего вызвал охранник учебного заведения.

По информации Piter.tv, мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. 

Ситуацией заинтересовалась полиция. Правоохранители считают, что потерпевшего пырнула ножом в живот 29-летняя женщина. Она напала на друга в состоянии алкогольного опьянения. 

Следователи изъяли нож у девушки, на нем были следы крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Озерках во время пожара в дачном доме петербуржца спасатели нашли наркотики.

Фото: Piter.tv

Теги: девушка зарезала сожителя, кронштадт, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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