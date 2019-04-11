Сбер: жители Северо-Запада открыли в сентябре 240 тысяч вкладов

Чаще других копили петербуржцы.

В августе 2023 года спрос на срочные вклады в Сбере в СЗФО вырос на 67% по сравнению с июлем 2022 года, в сентябре показатель увеличился ещё почти на 10%. Всего за первый осенний месяц жители региона открыли почти 240 тысяч вкладов.

Чаще других копили петербуржцы, на них приходится более 40% всех сентябрьских депозитов. На втором и третьем местах — жители Ленинградской и Архангельской областей (по 9%).

Более 60% вкладов клиенты в СЗФО открыли через Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Цифровые лидеры – петербуржцы и мурманчане (по 70%).

Банк объясняет тренд на сбережения увеличением доходности по вкладам. Такая тенденция к росту может сохраниться и в октябре. Так, с 17 октября СберВклад и вклад "Лучший %" стали намного выгоднее на сроке 6 месяцев. Ставки по ним выросли на 2 процентных пункта. Улучшение условий коснулось и продукта для премиальных клиентов: ставка по вкладу "Первый Максимум" увеличилась до 11,94% годовых на 6 месяцев.

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