Вкладчики Таврического Банка получили первые выплаты на 6,8 млрд рублей

Более 6 тыс вкладчиков Таврического Банка обратились за компенсацией сразу.

За первый день выплат страхового возмещения вкладчикам Таврического Банка перечислили 6,8 млрд рублей, что превышает 10% страховой ответственности кредитной организации. Информация была опубликована пресс-службой Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

В первый день выплат 6 тыс. вкладчиков обратились за возмещением через сайт АСВ и портал "Госуслуги". Средства начисляются из фонда обязательного страхования вкладов.

Для получения компенсации необходимо подать заявление, указав реквизиты банковского счета или номер карты "Мир". После проверки данных АСВ осуществляет перевод средств напрямую на указанные реквизиты.

В пресс-службе корпорации отметили, что размер возмещения определяется в пределах страховой суммы по каждому вкладу, и выплаты продолжаются по мере поступления заявок от остальных клиентов.

Фото: Piter.tv