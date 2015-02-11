Расчеты с кредиторами Таврического банка в Петербурге могут стартовать в январе 2026 года

Другие обязательства войдут в третью очередь.

В Санкт-Петербурге определились предварительные сроки расчетов с кредиторами Таврического банка. Арбитражный суд города и Ленинградской области проведет заседание 15 октября по заявлению Центробанка о признании кредитной организации банкротом. Если суд введет процедуру конкурсного производства, первые выплаты вкладчикам и кредиторам начнутся в январе 2026 года. Об этом сообщила госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Выплаты клиентам-физическим лицам в пределах 1,4 млн руб. на одного вкладчика уже ведутся. Остальные требования будут удовлетворяться в рамках ликвидационной процедуры. В первую очередь средства направят вкладчикам, чьи договоры не связаны с предпринимательской деятельностью, а также на погашение задолженности по заработной плате. Другие обязательства войдут в третью очередь.

АСВ прогнозирует полное погашение требований кредиторов первой и второй очередей за счет реализации имущества банка. Активы кредитной организации будут оценены и проданы по согласованию с кредиторами. Размер возврата для остальных категорий кредиторов будет зависеть от качества активов.

Фото: pxhere.com