Также введены дополнительные требования для получения визы в Италию.

Визовый центр Италии в Петербурге сократил сроки подачи документов на получение визы. Теперь путешественникам предоставляется возможность подавать заявку за 15 дней до планируемой поездки. Информация размещена на официальном сайте визового центра.

До настоящего времени, учитывая высокую нагрузку, подача документов осуществлялась за 60 дней до начала поездки. Максимально допустимый срок подачи заявок может составлять шесть месяцев, однако заявления с датой менее чем за 15 календарных дней до отъезда приниматься не будут.

Также введены дополнительные требования для получения визы в Италию. Теперь для оформления шенгенской визы необходим паспорт гражданина другого государства со сроком действия не менее 90 дней после завершения пребывания, а также медицинская страховка с минимальным покрытием в размере 30 000 евро.

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