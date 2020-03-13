Визовые отделы Генконсульств стран ЕС в Петербурге прекращают прием документов

Визовые отделы генеральных консульств Латвии, Чехии, Словакии прекращают прием заявлений на визы, Франция принимает заявления только на визу типа D. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
В Объединенном визовом центре Петербурга СМИ информацию подтвердили.
Новые ограничения связаны с распространением коронавируса. Во многих странах Европы уже ввели режим ЧС. Как рассказала накануне жительница Праги Анна Бакова, в Праге отменяют международные автобусы и поезда.
Всего в мире число инфицированных COVID-19 превысило 132 тысячи человек.
В России 8 человек с короновирусом выздоровели и выписаны.
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