Визовые отделы Генконсульств стран ЕС в Петербурге прекращают прием документов

Новые ограничения связаны с распространением коронавируса.

Визовые отделы генеральных консульств Латвии, Чехии, Словакии прекращают прием заявлений на визы, Франция принимает заявления только на визу типа D. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В Объединенном визовом центре Петербурга СМИ информацию подтвердили.

Новые ограничения связаны с распространением коронавируса. Во многих странах Европы уже ввели режим ЧС. Как рассказала накануне жительница Праги Анна Бакова, в Праге отменяют международные автобусы и поезда.

Всего в мире число инфицированных COVID-19 превысило 132 тысячи человек.

В России 8 человек с короновирусом выздоровели и выписаны.