Выживший радист с затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о пережитом

Выживший радист с затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о причинах катастрофы. Очевидец дал интервью журналистам "Ленты.ру" о трагедии, которая произошла десять лет назад (в 2011 году). Ринат Габидинов напомнил, что ситуация унесла жизни 112 человек. Он вспомнил, что в тот день фиксировался ураганный ветер, а пассажиров позвали на развлекательную программу в музыкальный зал. Среди них было много женщин и детей.
В какой-то момент судно начало крениться на правый борт. Люди стали прыгать в воду из окон
Насколько я знаю, мужики вышибали иллюминаторы, прыгали сами, спасали своих женщин и детей.
Ринат Габидинов, очевидец трагедии
Спастись удалось тем, кто смог выбраться из судна за две-три минуты, которые потребовалось для того, чтобы теплоход "Булгария" ушел под воду. С палубы было только два выхода. Утонули все, кто не успел выйти. Были пассажиры, которые ждали своей очереди у выхода. Многие решили остаться внутри судна, надев спасательные жилеты. Позже их нашли под потолками каюты мертвыми.
Расследование гибели теплохода "Булгария" подошло к концу.
Фото: Pixabay.com
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