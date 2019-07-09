Выживший радист с затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о пережитом

Ринат Габидинов вспомнил о дне трагедии.

Выживший радист с затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о причинах катастрофы. Очевидец дал интервью журналистам "Ленты.ру" о трагедии, которая произошла десять лет назад (в 2011 году). Ринат Габидинов напомнил, что ситуация унесла жизни 112 человек. Он вспомнил, что в тот день фиксировался ураганный ветер, а пассажиров позвали на развлекательную программу в музыкальный зал. Среди них было много женщин и детей.

В какой-то момент судно начало крениться на правый борт. Люди стали прыгать в воду из окон

Насколько я знаю, мужики вышибали иллюминаторы, прыгали сами, спасали своих женщин и детей. Ринат Габидинов, очевидец трагедии

Спастись удалось тем, кто смог выбраться из судна за две-три минуты, которые потребовалось для того, чтобы теплоход "Булгария" ушел под воду. С палубы было только два выхода. Утонули все, кто не успел выйти. Были пассажиры, которые ждали своей очереди у выхода. Многие решили остаться внутри судна, надев спасательные жилеты. Позже их нашли под потолками каюты мертвыми.

Расследование гибели теплохода "Булгария" подошло к концу.

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