В Петербурге выявили факт выплаты зарплаты ниже МРОТ

Устранение нарушений поставлено на контроль.

Прокуратура Центрального района Петербурга по обращению гражданина провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО "Прецизион". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выявлен факт начисления заработной платы работнику ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Петербурге. Кроме того, основной оплачиваемый отпуск сотрудника составляет не 28, а 21 календарный день.

Прокурором внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства в адрес руководителя организации, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль.

Также в Петербурге по требованию прокуратуры ребенок-сирота включен в список на получение квартиры.

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