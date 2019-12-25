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В Петербурге выявили факт выплаты зарплаты ниже МРОТ
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге выявили факт выплаты зарплаты ниже МРОТ

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Устранение нарушений поставлено на контроль.  

Прокуратура Центрального района Петербурга по обращению гражданина провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО "Прецизион". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выявлен факт начисления заработной платы работнику ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Петербурге. Кроме того, основной оплачиваемый отпуск сотрудника составляет не 28, а 21 календарный день.

Прокурором внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства в адрес руководителя организации, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль.  

Также в Петербурге по требованию прокуратуры ребенок-сирота включен в список на получение квартиры.

Фото: pxhere.com

Теги: зарплата, мрот
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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