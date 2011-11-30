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В Петербурге по требованию прокуратуры ребенок-сирота включен в список на получение квартиры
Сегодня, 10:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге по требованию прокуратуры ребенок-сирота включен в список на получение квартиры

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Ранее администрация отказала девушке во включении в список для обеспечения жилым помещением.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению молодой девушки, относящейся к категории детей-сирот. Несмотря на то, что она осталась без попечения родителей, администрация ей отказала во включении в список для обеспечения жилым помещением. Об эттом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

В целях устранения выявленных нарушений прокурором Приморского района главе администрации внесено представление, на вышеуказанное распоряжение принесен протест.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования ребенок-сирота включен в список для обеспечения жилым помещением.

Фото: .pxhere.com

Теги: квартира, сирота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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