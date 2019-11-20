Выяснилась настоящая причина приезда городских служб к Мариинскому театру

Ранее сообщалось, что вызов был ложным.

Не так давно мы писали о том, что к Мариинскому театру приезжала целая вереница машин городских служб. Срочный выезд пожарных, скорой помощи и полицейских оказался, по словам МЧС, ложным. Однако у Piter.TV появилась новая информация по случившемуся.

По информации Piter.TV, в столовой в доме №38 по улице Декабристов, как раз напротив Мариинки, упал и получил травму головы 54-летний гражданин Украины (его можно увидеть на видео, у мужчины перевязана голова). По словам нашего источника, пострадавший так долго ждал приезда медиков, что сообщил в экстренные службы о якобы заложенной в здании театра бомбе. Это и послужило поводом сорваться с места всем городским службам. По другой версии, мужчине привиделись террористы, поэтому он позвонил правоохранителям.

Ранее к 68-летнему петербуржцу приходили с обысками из-за поста в соцсети "ВКонтакте".

Видео: Piter.TV