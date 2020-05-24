Вывозной рейс с жителями Петербурга и других городов России вылетел из Нью-Йорка

Всего на рейс зарегистрировались 379 человек.

В воскресенье утром, 24 мая, вывозной рейс с гражданами России вылетел из Нью-Йорка. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Согласно словам Анатолия Антонова, российского посла, на спецрейс зарегистрировались 379 человек, 12 из которых младенцы, 12 - школьники, а 21 - студенты. Известно, что 13 студентов проходили обучение в США в рамках совместной программы СПбГУ и Бард-колледжа.

Также отмечается, что 67 пассажиров рейса из "гуманитарного списка": инвалиды и пожилые люди проходившие лечение и реабилитацию в США. Среди них одна блокадница.

Ранее мы писали, спецрейс из Душанбе прибудет в Петербург 30 мая.

Фото: Pixabay