Вывозной рейс из Душанбе прибыл в Петербург

Всех пассажиров доставят до места прохождения изоляции.

В субботу, в 09:00 вывозной рейс из Душанбе со 142 пассажирами на борту прибыл в Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Большая часть пассажиров — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым теперь предстоит пройти двухнедельную изоляцию. Жителей других регионов отправят в обсерватор, расположенный в Курортном районе города.

Отмечается, что прилетевших встретили более сотни сотрудников различных органов власти. После всех необходимых процедур прилетевших на автобусах доставят до мест прохождения изоляции.

Ранее мы писали, что в субботу утром в Пулково отменили восемь рейсов.

Фото: Piter.tv