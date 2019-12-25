Вывозной рейс из Душанбе прибыл в Петербург

В субботу, в 09:00 вывозной рейс из Душанбе со 142 пассажирами на борту прибыл в Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Большая часть пассажиров — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым теперь предстоит пройти двухнедельную изоляцию. Жителей других регионов отправят в обсерватор, расположенный в Курортном районе города.
Отмечается, что прилетевших встретили более сотни сотрудников различных органов власти. После всех необходимых процедур прилетевших на автобусах доставят до мест прохождения изоляции.
Ранее мы писали, что в субботу утром в Пулково отменили восемь рейсов.
Фото: Piter.tv
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