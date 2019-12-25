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Вывески McDonald’s демонтируют с фасадов зданий в Петербурге
Сегодня, 17:10
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Вывески McDonald’s демонтируют с фасадов зданий в Петербурге

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Бизнес решили продать российскому предпринимателю.

C фасадов зданий, в которых раньше располагался McDonald"s, начали снимать вывески с названием ресторана быстрого питания. На это обратили внимание "Невские Новости".

Вывески, как минимум, демонтировали со здания на Невском проспекте и Народной улице. Скоро, судя по всему, на их месте откроются новые заведения. На дверях висит объявление о наборе персонала. Кто именно требуется — не уточняются.

Напомним, американская компания решила окончательно уйти с российского рынка из-за событий на Украине. Рестораны продолжают работать в Пулково, на Балтийском и Московском вокзалах. 

Фото: Piter.tv

Теги: mcdonalds, бизнес, фастфуд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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