Витас записал трек вместе с американскими реперами

Песня называется "Roll with the Beat".

Певец Витас выпустил совместный трек "Roll with the Beat", который он исполнил совместно с американскими реперами Nappy Roots. Необычный клип уже появился в сети.

Сюжет клипа открывает перед нами будущее, в котором Витас путешествует по галактике на летающей тарелке в костюме, который напоминает некторые работы российский художника и дизайнера Артема Бартеньева.

Многие из пользователей уже проводят параллели с другими клипами на эту же тематику.

Значит, клип про инопланетян, танцы и космос? Я тут нечаянно увлекся поиском концертов 90 годов и обнаружил точно на эту же тему клип группы Кар-Мэн, вроде, 1994 года отмечает пользователь

Отметим, что Витас получил широкую известность благодаря исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом.

Видео: Monatomic Music/ВК