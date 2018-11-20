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Виталий Петров примет участие в "Russian Endurance Challenge"
Сегодня, 18:16
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Виталий Петров примет участие в "Russian Endurance Challenge"

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Гонщик из Выборга будет в составе команды Capital RT.

В субботу, 24 августа на автодроме Moscow Raceway пройдет 4-часовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge (REC). Одним из участников соревнований станет выборжанин Виталий Петров.

Первый российский пилот Формулы 1 примет участие в команде Capital RT,  которая считается одним из претендентов на победу. Спортсмен будет за рулем Mercedes-AMG GT3. 

Длина гонки составит около 4 км. За призовое место поборются гонщики на автомобилях классов GT, Спортпрототип CN, Mitjet, Shortcut и Туринг. Со стартовой решетки машины отправятся на прогревочный круг за автомобилем безопасности, который покинет трассу под конец круга. Далее участники продолжат движение по старт-финишной прямой, где поборются за позации по сигналу светофора. 

Гонки начнутся в 17:00, все желающие могут стать свидетелями экстремальной гонки на Moscow Raceway. 

Фото: Виталий Петров / Instagram 

Теги: виталий петров
Категории: Выборг, Лента новостей, Спорт,

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