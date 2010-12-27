Ралли "Яккима", которое состоялось 2 марта в Карелии.

В субботу, 2 марта пилот программы SMP Racing Виталий Петров одержал победу в ралли "Яккима" в Карелии. Об этом сообщает "Чемпионат".

Выступал Петров в паре со штурманом Дмитрием Яковченко. Для соревнования был выбран Mitsubishi Lancer EVO 9, подготовленном командой PRO-Sport Rally. Экипаж стартовал первым среди 48 машин и завершил дистанцию за 40.23,5 минуты. Этот результат стал лучшим в абсолютном зачёте.

Сам Петров отметил, что во время подготовки была четко прописана стенограмма. Также он поблагодарил SMP Racing за возможность принять участие в соревнованиях, а болельщиков за поддержку.

Соревнования проводились в статусе шестого этапа Кубка России по ралли.

Фото: championat.com