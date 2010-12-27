Первому российскому пилоту "Формулы-1" исполнилось 34 года.

Виталий Петров родился и учился в Выборге.

Сегодня свой день рождения отмечает Виталий Петров – уроженец Выборга и первый в истории "Формулы-1" российский гонщик по прозвищу "Выборгская ракета". Спортсмену исполнилось 34 года.

В начале своей карьеры Виталий выступал в разных отечественных и зарубежных чемпионатах "второго" эшелона, где несколько раз занимал призовые места. Знаковым в карьере Петрова стала серия GP2, в которой он выступал с 2007 по 2009 года. Там гонщик смог добиться бронзового и серебренного места в общем зачете и зарекомендовать себя как уверенного профессионала.

В следующем году "Выборгская ракета" становится первым русским пилотом "Формулы-1", будучи членом команды "Рено". Гонщик выступал за французов два года и смог один раз завоевать бронзу. В дальнейшем выступал за команду Caterham F1 Team, а позднее перебрался в Чемпионат мира по автогонкам на выносливость.

Поздравляем выборгского гонщика и желаем ему скорейшего возрвазения в самую престижную гоночную лигу мира!

Фото: vitalypetrov.com