Виталий Милонов раскритиковал желание Екатерины Гордон стать президентом России

Петербургский политик считает, что Гордон пытается заставить голосовать за себя на президентских выборах исключительно из-за своего пола.

Как сообщает "Политэксперт" , Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что телеведущая Екатерина Гордон собирается баллотироваться на президентских выборах.

По заявлению петербургского чиновника, такое решение является глупым способом использования своих “половых признаков” пробраться в политику, не имея при этом никакого опыта или необходимых качеств. Сама же кандидатка объяснила решение, что она хочет стать “голосом” женщин, за права которых она борется долгое время. Виталий Милонов посоветовал телеведущей заниматься делами, а не превозносить свою половую принадлежность.

По мнению чиновника, девиз: «голосуйте за меня, потому что я женщина», подразумевает ситуацию, при которой все толстые будут за толстых, а длинные за длинных, это все примитивно и возникает, когда больше нечего предложить», - резюмировал Виталий Милонов.