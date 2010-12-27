Милонов: "Деятельность самого Навального, его сторонников, штабов - чистой воды структура тоталитарной секты"

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов считает, что митинги, которые организовывает Навальный явялются опасными. Поэтому Милонов направил письмо Министру юстиции РФ Александра Коновалова с просьбой признать оппозиционера Алексея Навального организатором опасной тоталитарной секты.
Депутат госдумы называет штаб Навального тоталитарной сектой. По его мнению, сторонником оппозиционера "промывают мозги, выкачивают деньги, замыкают круг общения и жизни только на таких же сектантов, ломая семьи и судьбы адептов". Кроме того, Милонов отметил, что деятельность Алексея Навального в России построена по аналогии с запрещённой во многих странах сектой сайентологов.
"Мы видим, что здесь применяются те же механизмы и приемы - нахождение в секте становится уже самоцелью, люди, дети уходят из семей, чтобы постоять в пикетах, раздавать брошюры и получить некое сакральное знание. Однозначно, такое необходимо прекращать и принимать срочные меры", - обращается депутат к министру.
Виталий Милонов призывает запретить действия Навального, а его сторонников вернуть к нормальной жизни. Кроме того, депутат уверен, что многим понадобится врачебная помощь от "промывки мозгов".