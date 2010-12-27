Милонов: "Деятельность самого Навального, его сторонников, штабов - чистой воды структура тоталитарной секты"

Депутат Виталий Милонов считает оппозиционера Алексея Навального организатором опасной тоталитарной секты.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов считает, что митинги, которые организовывает Навальный явялются опасными. Поэтому Милонов направил письмо Министру юстиции РФ Александра Коновалова с просьбой признать оппозиционера Алексея Навального организатором опасной тоталитарной секты.

Депутат госдумы называет штаб Навального тоталитарной сектой. По его мнению, сторонником оппозиционера "промывают мозги, выкачивают деньги, замыкают круг общения и жизни только на таких же сектантов, ломая семьи и судьбы адептов". Кроме того, Милонов отметил, что деятельность Алексея Навального в России построена по аналогии с запрещённой во многих странах сектой сайентологов.

"Мы видим, что здесь применяются те же механизмы и приемы - нахождение в секте становится уже самоцелью, люди, дети уходят из семей, чтобы постоять в пикетах, раздавать брошюры и получить некое сакральное знание. Однозначно, такое необходимо прекращать и принимать срочные меры", - обращается депутат к министру.

Виталий Милонов призывает запретить действия Навального, а его сторонников вернуть к нормальной жизни. Кроме того, депутат уверен, что многим понадобится врачебная помощь от "промывки мозгов".