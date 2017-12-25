Милонов просит Полтавченко сделать рождественские ярмарки для бездомных

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга организовать во время новогодних каникул специальные ярмарки для бездомных, куда горожане смогли бы приносить вещи и продукты.

Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко попросили организовать во время новогодних каникул специальные ярмарки для бездомных. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его предложению парламентария, на специальных ярмарках могут бесплатно получать еду и подарки от горожан.

Возможно стоило бы организовать в городе несколько пунктов, площадок или специализированных ярмарок, куда горожане могли бы принести вещи, новогоднее угощение или медикаменты для тех, кто вынужден жить и встречать Рождество на улице. Виталий Милонов, депутат Госдумы

По мнению парламентария, многие петербуржцы с радостью поделятся частью своего праздника с обездоленными людьми. При этом Милонов заметил, что сфера помощи бездомным окутана негативными стереотипами и страхами.