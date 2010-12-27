Виталий Милонов против термина "христианский терроризм" в СМИ

Депутат Виталий Милонов намерен обратится в Генпрокуратуру с просьбой пресечения терминов "христианской" "исламский терроризм" в СМИ и печатных изданиях.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил письмо на имя главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского, в которои просит пресечь использование терминов "христианский" и "исламский терроризм" в отечественных СМИ и печатных изданиях.

В письме говорится, что агрессивное либеральное меньшинство навязывает обществу циничную и опасную терминологию, связывающую религиозную принадлежность и проявления экстремизма. Также Милонов отметил, что что убеждение таких стереотипов провоцирует разжигание религиозной розни и нетерпимости в обществе.

"Связывать религию и терроризм - это диверсия, которая нуждается в правовой оценке со стороны государства", - добавил депутат. Кроме того, Виталий Милонов сообщил, что намерен обратиться и в Генеральную Прокуратуру РФ с просьбой провести проверку по данному вопросу.

Фото: Piter.TV