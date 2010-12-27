Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Виталий Милонов против термина "христианский терроризм" в СМИ
Сегодня, 11:03
0
Shdaria
119

Виталий Милонов против термина "христианский терроризм" в СМИ

0
 
 

Депутат Виталий Милонов намерен обратится в Генпрокуратуру с просьбой пресечения терминов "христианской" "исламский терроризм" в СМИ и печатных изданиях.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил письмо на имя главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского, в которои просит пресечь использование терминов "христианский" и "исламский терроризм" в отечественных СМИ и печатных изданиях.
 
В письме говорится, что агрессивное либеральное меньшинство навязывает обществу циничную и опасную терминологию, связывающую религиозную принадлежность и проявления экстремизма. Также Милонов отметил, что что убеждение таких стереотипов провоцирует разжигание религиозной розни и нетерпимости в обществе. 
 
"Связывать религию и терроризм - это диверсия, которая нуждается в правовой оценке со стороны государства", - добавил депутат. Кроме того, Виталий Милонов сообщил, что намерен обратиться и в Генеральную Прокуратуру РФ с просьбой провести проверку по данному вопросу.
 
Фото: Piter.TV
Теги: депутат милонов , милонов , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5