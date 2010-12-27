Виталий Милонов готовит законопроект, запрещающий россиянам менять пол

Петербургский политик вносит инициативу в Госдуму о запрете смены пола.

Пресс-секретарь Виталия Милонова сообщил о том, что депутат подготовил законопроект о запрете смены пола. Политик надеется, что его инициатива прекратит хирургическое вмешательство по изменению пола человека.

Виталий Милонов заявил, что нет ни одной медицинской причины для операции во взрослом возрасте. Физиологические отклонения, влияющие на развитие заболеваний или угрозе жизни человека, можно купировать или вылечить в раннем возрасте.

Политик объяснил, что при разработке проекта учитывалось мнение представителей медицинского сообщества. Более того, по мнению специалистов, от хирургического изменения пола сокращается жизнь, что противоречит основному постулату врачей - “не навреди”. Также депутат отметил, что людям, которые хотят изменить себя нужна не операция, а психологическая или психическая поддержка.

«Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию — это антигуманно»,- резюмировал Виталий Милонов.

Предложение будет рассмотрено Государственной думой во время осенней сессии после того, если инициативу одобрят экспертный совет собрания.