Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" просит перевезти экспонаты из Петербурга

За 1 миллион рублей.

Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" выделит миллион рублей, чтобы перевезти экспонаты из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" объявило прием заявок на электронный аукцион на перевозку выставки под названием "Санкт-Петербург". Заявки начали принимать сегодня, 20 июля, и закончат 9 августа. За транспортные услуги выбранная компания получит без одного рубля миллион, то есть 999999 рублей.

Что представляет из себя выставка "Санкт-Петербург", пока что не известно.

Ранее мы рассказывали, что в Выборге рассмотрели "музейные вопросы".

Фото: Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг"/ ВК