Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" просит перевезти экспонаты из Петербурга
Сегодня, 16:04
0
nastya960
143

Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" просит перевезти экспонаты из Петербурга

0
 
 

За 1 миллион рублей.

Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" выделит миллион рублей, чтобы перевезти экспонаты из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области  "Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" объявило прием заявок на  электронный аукцион на перевозку выставки под названием "Санкт-Петербург". Заявки начали принимать сегодня, 20 июля, и закончат 9 августа. За транспортные услуги выбранная компания получит без одного рубля миллион, то есть 999999 рублей. 

Что представляет из себя выставка "Санкт-Петербург", пока что не известно.

Ранее мы рассказывали, что в Выборге рассмотрели "музейные вопросы".

Фото: Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг"/ ВК

Теги: выборг , выставка , эрмитаж , эрмитаж выборг
Категории: Лента новостей Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5