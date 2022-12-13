Выставку икон советского периода открыли в музее религий в Петербурге

В ней участвует 80 икон, которые собирали в ходе экспедиции.

В музее религий в Петербурге открыли выставку "Советские иконы: религиозные артефакты коммунистической эпохи". В ней участвует 80 икон, которые собирали в ходе экспедиции. Об этом пишет ТАСС.

Профессор РГГУ, владелец коллекции и один из создателей выставки Дмитрий Антонов заявил, что с первого взгляда иконы могут показаться неподготовленному зрителю простенькими и даже обшарпанными - их специально оставили такими, потому что в их несовершенстве, считают создатели выставки, как раз и заключается их главное достоинство.

Икона, ее материал и даже ее повреждения - это большой интереснейший текст. Эта выставка не для того, чтобы поражаться красоте - это не об этих иконах. Это выставка о страшной эпохе и о том, как люди в эту эпоху поддерживали свои религиозные традиции" - подчеркнул Антонов.

Фото: Piter.tv