Выставка тактильных картин откроется в Петербурге 11 ноября

Проект будет актуален и для незрячих посетителей. Экспонаты подписаны рельефно-точечным шрифтом Брайля.

На следующей неделе в Петербурге начнет работать выставка тактильных картин "Небесные покровители". Открытие запланировано на 11 ноября. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".

На выставке можно будет посетить два раздела: "Раннее христианство" и "История русского православия". В экспозицию вошли восемь рельефных картин, выполненных скульпторами Василисой Карповой и Ксенией Кряжовой.

Проект будет актуален и для незрячих посетителей. Экспонаты подписаны рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кроме того, все желающие смогут прослушать аудиогид.

Добавим, что выставочное пространство находится на Почтамтской улице, 14/5.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге с 7 по 9 ноября проведут фестиваль современного цифрового искусства Art & Tech.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга