В Петербурге с 7 по 9 ноября проведут фестиваль современного цифрового искусства Art & Tech

Посетителей ждут концерты, перформансы и VR-проекты.

С 7 по 9 ноября в Петербурге пройдет фестиваль современного цифрового искусства Art & Tech. Жители Северной столицы смогут познакомиться с современными технологиями. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

В Екатерининском собрании покажут аудиовизуальные перформансы и VR-выставку NFT-искусства. В день открытия фестиваля, 7 ноября, перед гостями выступит художница Надежды Бей с перформансом MINIM в VR-формате. Ее выступление будет сопровождать фортепианный дуэт Владислава Федорова и Ярослава Коваленко.

Кроме того, посетителей выставки ждет концерт джазового коллектива Imaginary Friends. Параллельно с ним представят интерактивное проекционное шоу с элементами дополненной реальности.

В фестивале примут участие ансамбль Low Kick Collective, Мария Шостакович (диджей mogga ocean), российский исполнитель и композитор Илья Symphocat и другие.

Ранее на Piter.tv: в музее артиллерии открылась выставка личных вещей Юрия Никулина.

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Петербурга