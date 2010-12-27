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В арт-пространстве Хорсъ проходит выставка о борьбе с онкологией
Сегодня, 9:35
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nastya960

В арт-пространстве Хорсъ проходит выставка о борьбе с онкологией

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Собственную историю борьбы с раком представит автор выставки художник, поэт и музыкант Алена Карасева. Также с лекциями выступят врачи-онкологи.

В Петербурге на площадке арт-пространства Хорсъ проходит выставка "Измерение ноль", посвященная борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На выставке выступят врачи-онкологи, которые расскажут о самом заболевании и методах его профилактики. Также собственную историю борьбы с раком представит автор выставки художник, поэт и музыкант Алена Карасева. Ее проект разделен на три части. Первая серия "Нарушение молчания" представляет картины в стиле абстракции и экспрессионизма. Во второй серии "Откровение" художница в метаморфической форме показала свои переживания с помощью комикса. В третьей части будет представлена полудокументальная короткометражка о процессе лечения.

Выставка будет работать до 1 марта и прийти на нее можно бесплатно.

Фото: пресс-служба ФГБУ Нмиц онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России

 

 

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Теги: онкология, рак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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