В арт-пространстве Хорсъ проходит выставка о борьбе с онкологией

Собственную историю борьбы с раком представит автор выставки художник, поэт и музыкант Алена Карасева. Также с лекциями выступят врачи-онкологи.

В Петербурге на площадке арт-пространства Хорсъ проходит выставка "Измерение ноль", посвященная борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На выставке выступят врачи-онкологи, которые расскажут о самом заболевании и методах его профилактики. Также собственную историю борьбы с раком представит автор выставки художник, поэт и музыкант Алена Карасева. Ее проект разделен на три части. Первая серия "Нарушение молчания" представляет картины в стиле абстракции и экспрессионизма. Во второй серии "Откровение" художница в метаморфической форме показала свои переживания с помощью комикса. В третьей части будет представлена полудокументальная короткометражка о процессе лечения.

Выставка будет работать до 1 марта и прийти на нее можно бесплатно.

Фото: пресс-служба ФГБУ Нмиц онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России