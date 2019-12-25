Выставка о царствовании Александра III открылась в Михайловском замке

Значимая часть выставки посвящена строительству железнодорожных магистралей, сыгравших огромную роль в развитии промышленного потенциала России.

В Михайловском замке Санкт-Петербурга 25 декабря открылась выставка, посвящённая 180-летию со дня рождения императора Александра III. Проект "Эпоха Императора Александра III и её наследие", созданный фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Министерством культуры России, знакомит зрителей с более чем пятью сотнями редких экспонатов, иллюстрирующих как политические, так и культурные аспекты царствования Александра III. Об этом пишет spb.aif.ru.

На выставке представлены уникальные архивные документы, включая государственные указы, рукописные письма императора и его семьи, фотографии, награды и ювелирные изделия. По словам Анны Громовой, Председателя наблюдательного совета фонда и кандидата исторических наук, среди экспонатов имеются важные свидетельства личного характера, такие как письма императора жене и детям, значимые монеты и медали, а также символичные сувениры, подаренные Александру III во время путешествий.

Один из интересных предметов экспозиции — большой ларец с образцами минералов, полученный Александром III во время его визита на Кавказ в 1888 году. Ларец, украшенный изящными скульптурами, считается настоящим произведением искусства. Ещё один яркий объект — специальный ларец, содержащий образцы продукции фирмы Нобеля, демонстрирующий достижения промышленности империи конца XIX века.

Значимая часть выставки посвящена строительству железнодорожных магистралей, сыгравших огромную роль в развитии промышленного потенциала России. Посетители могут ознакомиться с моделями паровозов и вагонов, производством которых Россия занималась самостоятельно к концу правления Александра III.

Отдельное внимание уделено роли Александра III в культуре, искусстве и литературе. На выставке затрагивается тема поддержки императором национального творчества, оперы и балета. Вторая часть выставки, запланированной на июль 2026 года, обещает расширить тематику, охватывая науки, литературу, архитектуру и археологию эпохи Александра III.

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова подчеркнула образовательную составляющую выставки, считая, что посетители впервые получат возможность познакомиться с множеством уникальных материалов, редко попадающих в учебные пособия. Она уверена, что экспозиция заинтересует как широкую публику, так и профессиональных исследователей.

Фото: Пресс-служба Фонда ЕСПО (Филипп Мануилов)