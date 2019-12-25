Выставка котокартин "Антивирус Касперской"

Настоящие коты любуются цветными на картинах петербургской художницы.

В кафе "Республика кошек" открылась выставка талантливой художницы Ирины Касперской, которая в своем творчестве уделяет максимум внимания котам. Ее картины есть в частных и музейных собраниях России, США, Франции, Чехии, Германии, Финляндии, Италии. У художницы было уже более 20 выставок в Петербурге, Нью-Йорке, Гамбурге, Джерси-Сити.

На выставке представлены как уже известные зрителям и котам полотна, например, портрет кота Ахилла, так и ранее не экспонировавшиеся картины из частных собраний.

Место: котокафе "Республика кошек" (улица Якубовича, 10)

Цена: до 500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ РЕСПУБЛИКА КОШЕК И КОТОВ