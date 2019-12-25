Выставка картин Светланы Мучновой "Дорога через века"

Художница сама изготавливает краски и создаёт с их помощью картины.

Каждый человек в течение жизни путешествует не только в пространстве, но и из прошлого в будущее, из своего внутреннего мира в мир других людей.

Светлана Мучнова предлагает посетителям выставки вместе с ней отправиться в путешествие сквозь века. Свои краски художница изготавливала из натуральных камней, также в работах художница использует сусальное золото разных оттенков.

Место: Арт-пространство "Тутти Кванти" (ул. Радищева, д. 37)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Facebook/ Art Gallery "Tutti Qvanti"