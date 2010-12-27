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Выставка «Жизнь под мостами»
Сегодня, 18:00
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lesjasap
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Выставка «Жизнь под мостами»

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Коридор "Борея" заполнят работы известного фотографа Павла Акмена.

С 31 октября по 30 ноября в художественной галерее “Борей” пройдет фотовыставка петербургского мастера Павла Акмена. Вернисаж в честь открытия состоится в 18 часов.
 
Экспозиция получила название “Жизнь под мостами”. При создании автор вдохновлялся архитектурой города в взаимодействии с природными явлениями, в частности, с туманом. Такая тесная связь помогла фотографу запечатлеть нечто потустороннее и атмосферное. Павел Акмен показывает жизнь Северной столицы через зеркальную рамку, отражающуюся под мостами Петербурга.
Теги: борей , выставка , галерея , фотография , фотоискусство , экспозиция
Категории: Выставки куда сходить в петербурге

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