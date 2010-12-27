Выставка «Жизнь под мостами»

Коридор "Борея" заполнят работы известного фотографа Павла Акмена.

С 31 октября по 30 ноября в художественной галерее “Борей” пройдет фотовыставка петербургского мастера Павла Акмена. Вернисаж в честь открытия состоится в 18 часов.

Экспозиция получила название “Жизнь под мостами”. При создании автор вдохновлялся архитектурой города в взаимодействии с природными явлениями, в частности, с туманом. Такая тесная связь помогла фотографу запечатлеть нечто потустороннее и атмосферное. Павел Акмен показывает жизнь Северной столицы через зеркальную рамку, отражающуюся под мостами Петербурга.