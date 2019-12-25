Выставка "Железный век. Европа без границ"

В Эрмитаж привезли старинные артефакты.

Петербуржцы и гости города смогут посетить выставку, которая проиллюстрирует материальную историю.

В Эрмитаж привезли артефакты эпохи раннего железного века, а именно I тысячелетия до н.э. Некоторые объекты были найдены на территории как Западной, так и Восточной Европы, а также в скифских курганах. Перед глазами посетителей музея предстанут и артефакты древних культур Северного Кавказа и материальные памятники кельтских племен.

Где: Дворцовая площадь, 2

Цена: 400-700 рублей. Для детей до 18 лет вход свободный. В первый чт месяца вход свободный. Доступно людям с ограниченной подвижностью

Фото: пресс-служба Эрмитажа