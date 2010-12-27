Выставка World Press Photo 2017

В "Этажах" выставят новую "партию" фотографий, победителей значимого конкурса World Press Photo 2017.

В Лофт-проекте “Этажи” покажут работы-победители ежегодного конкурса World Press Photo. Это самый авторитетный организатор, который выбирает лучших среди профессионалов в жанре искусства фотографии.

В компетентное жюри входит девять специалистов высшего класса, которые отсматривают тысячи заявок, прежде чем назвать победителя в какой-либо номинации. Каждый снимок не может противоречить этическому кодексу фотожурналиста, но выявляет острые и значимые проблемы современности или показывает красоту мира, природы или техногенной среды.

Выставка ежегодно приезжает в Петербург с новыми работами финалистов конкурса с 2010 года.