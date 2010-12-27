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Новости куда сходить в петербурге Выставки
Выставка World Press Photo 2017
Сегодня, 9:00
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lesjasap
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Выставка World Press Photo 2017

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В "Этажах" выставят новую "партию" фотографий, победителей значимого конкурса World Press Photo 2017.

В Лофт-проекте “Этажи” покажут работы-победители ежегодного конкурса World Press Photo. Это самый авторитетный организатор, который выбирает лучших среди профессионалов в жанре искусства фотографии. 
 
В компетентное жюри входит девять специалистов высшего класса, которые отсматривают тысячи заявок, прежде чем назвать победителя в какой-либо номинации. Каждый снимок не может противоречить этическому кодексу фотожурналиста, но выявляет  острые и значимые проблемы современности или показывает красоту мира, природы или техногенной среды. 
 
Выставка ежегодно приезжает в Петербург с новыми работами финалистов конкурса с 2010 года.
Теги: world press photo , выставка , конкурс , фотографии , этажи
Категории: куда сходить в петербурге Выставки

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