Выставка «Вдоль Великого Шелкового пути»

В Творческом кластере “Артмуза” проходит международная выставка творчества художников из Италии, России и Китая.

В Галерее “Дизайн Клаб” и площадке “Угол” в творческом кластере “Артмуза” состоится выставка, посвященная развитию отношений между тремя государствами: Италии, Китаем и Россией. Экспозиция получила название “Великий шелковый путь”. Коллаборация стала возможна благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

“Артмуза” выставляет около ста работ признанных мастеров западного и восточного мира, исповедующих различные мировые религии. Целью экспозиции стала возможность показать разные точки восприятия на мир.