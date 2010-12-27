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Выставка «Вдоль Великого Шелкового пути»
Сегодня, 11:00
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lesjasap
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Выставка «Вдоль Великого Шелкового пути»

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В Творческом кластере “Артмуза” проходит международная выставка творчества художников из Италии, России и Китая.

В Галерее “Дизайн Клаб” и площадке “Угол” в творческом кластере “Артмуза” состоится выставка, посвященная развитию отношений между тремя государствами: Италии, Китаем и Россией. Экспозиция получила название “Великий шелковый путь”. Коллаборация стала возможна благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга. 
 
“Артмуза” выставляет около ста работ признанных мастеров западного и восточного мира, исповедующих различные мировые религии. Целью экспозиции стала возможность показать разные точки восприятия на мир. 
Теги: артмуза , выставка , искусство , китай , кластер , шелковый путь , экспозиция
Категории: Выставки куда сходить в петербурге

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