Выставка "Течение времени"

Петер Корниш – фотограф с интересным творческим путём: 10 лет он работал в модном журнале, пока не посетил небольшую венгерскую деревушку Сек и не влюбился в местные традиции и обычаи. С того самого момента Корниш стал изучать культуруТрансильвании и всего Карпатского бассейна. Его снимки – летопись непростого исторического периода, когда катаклизмы, происходившие в Восточной Европе, полностью меняли привычные устои и жизни людей. В экспозицию вошли фотографии разных лет – от кадров 1960-х до современных произведений.
Место: Музейно-выставочный центр РОСФОТО (ул. Большая Морская, д. 35)
Цена: от 0 до 150 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: РОСФОТО
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