Выставка "Течение времени"

Выставка-ретроспектива охватывает практически весь творческий путь венгерского фотографа Петера Корниша.

Петер Корниш – фотограф с интересным творческим путём: 10 лет он работал в модном журнале, пока не посетил небольшую венгерскую деревушку Сек и не влюбился в местные традиции и обычаи. С того самого момента Корниш стал изучать культуруТрансильвании и всего Карпатского бассейна. Его снимки – летопись непростого исторического периода, когда катаклизмы, происходившие в Восточной Европе, полностью меняли привычные устои и жизни людей. В экспозицию вошли фотографии разных лет – от кадров 1960-х до современных произведений.

Место: Музейно-выставочный центр РОСФОТО (ул. Большая Морская, д. 35)

Цена: от 0 до 150 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: РОСФОТО

