Выставка "Сотворение"

В таинственных интерьерах Анненкирхе разместились графические произведения Кирилла Ведерникова.

Ко дню рождения Анненкирхе художник Кирилл Ведерников подготовил выставку, которая получилась такой же необычной, как и история церкви. За годы существования в храме был и кинотеатр, и рок-клуб, также он пострадал от пожара, а потом переродился в виде необычного религиозного пространства.

Ведерников создал 14 графических листов в уникальной авторской технике. Они раскрывают канонические библейские сюжеты.

Место: Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны (ул. Кирочная, д. 8в)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Instagram/ kv_artist