Выставка "Секреты Джузеппе Арчимбольдо"
Сегодня, 12:00
Выставка будет доступна 6 апреля в музее "АртДинамикс". Экспозиция работает с 12:00 до 22:00. Возрастное ограничение: 12+.

Организаторы предлагают по-новому посмотреть на портреты художника XVI века. Работы представлены в мультимедийном формате, создается эффект присутствия внутри инсталляций. Объемные 3D-картины в сочетании с современными цифровыми технологиями дают шанс погрузиться в атмосферу произведений автора. 

Джузеппе Арчимбольдо приобрел известность во всем мире благодаря необычным портретам. Он мастерски использовал технику визуальной иллюзии. 

Фото: пресс-служба музея "АртДинамикс" 

Теги: выставка, искусство
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

