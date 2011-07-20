Выставка "Секреты Джузеппе Арчимбольдо"

Выставка будет доступна 6 апреля в музее "АртДинамикс". Экспозиция работает с 12:00 до 22:00. Возрастное ограничение: 12+.

Организаторы предлагают по-новому посмотреть на портреты художника XVI века. Работы представлены в мультимедийном формате, создается эффект присутствия внутри инсталляций. Объемные 3D-картины в сочетании с современными цифровыми технологиями дают шанс погрузиться в атмосферу произведений автора. Джузеппе Арчимбольдо приобрел известность во всем мире благодаря необычным портретам. Он мастерски использовал технику визуальной иллюзии.