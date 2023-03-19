Выставка "Секреты Джузеппе Арчимбольдо"

Организаторы предлагают по-новому посмотреть на портреты художника XVI века. Работы представлены в мультимедийном формате, создается эффект присутствия внутри инсталляций. Объемные 3D-картины в сочетании с современными цифровыми технологиями дают шанс погрузиться в атмосферу произведений автора.
Джузеппе Арчимбольдо приобрел известность во всем мире благодаря необычным портретам. Он мастерски использовал технику визуальной иллюзии. На полотнах художника много деталей, которые становятся одним целым.
Фото: пресс-служба музея "АртДинамикс"
