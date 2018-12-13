Выставка "Сад сновидений"

Благодаря 3D - графике, аудиоэффектам зрители увидят фантастическую Вселенную, в которой реальность смешана с миром грёз.

Пространство "Люмьер Холл" приглашает в "Сад сновидений" - выставку световых инсталляций, включающую в себя 15 зон - кошмар, осознанный сон, вещий сон и другое. Благодаря 3D - графике, аудиоэффектам зрители увидят фантастическую Вселенную, в которой реальность смешана с миром грёз. Каждый сон напоминает персонажа - зрители гуляют по подсознанию того или иного героя.



Адрес: Набережная Обводного канала, д. 74, лит. Д

Возрастное ограничение: 6+

Цена: от 350 до 550 рублей.

Фото: ВК / "Сад сновидений"