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Выставка "Сад сновидений"
Сегодня, 11:00
23
alexandra08

Выставка "Сад сновидений"

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Благодаря 3D - графике, аудиоэффектам зрители увидят фантастическую Вселенную, в которой реальность смешана с миром грёз.

Пространство "Люмьер Холл" приглашает в  "Сад сновидений" -  выставку световых инсталляций, включающую в себя 15 зон - кошмар, осознанный сон, вещий сон и другое.  Благодаря 3D - графике, аудиоэффектам зрители увидят фантастическую Вселенную, в которой реальность смешана с миром грёз. Каждый сон напоминает персонажа - зрители гуляют по подсознанию того или иного героя. 
 

Адрес: Набережная Обводного канала, д. 74, лит. Д

Возрастное ограничение: 6+

Цена: от 350 до 550 рублей.

Фото: ВК / "Сад сновидений"

Теги: 3 d mapping, люмьер холл, сад сновидений
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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