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Выставка плакатов дизайна SWISS MADE
Сегодня, 9:00
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Shdaria
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Выставка плакатов дизайна SWISS MADE

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В Петербурге пройдет выставка плакатов современных мастеров швейцарского графического дизайна SWISS MADE.

В лофт проекте "Этажи" пройдет выставка плакатов современных мастеров швейцарского графического дизайна SWISS MADE.
 
В 2000 году Мартин Вудтли был принят в AGI, Международный графический альянс. Компьютер для Вудтли является соавтором с которым он приходит к окончательному виду плаката. Сам Вудтли убежден, что дизайн прежде всего требует эмоций и страсти.
 
 В качестве иллюстрации плакат Мартина Вудтли к Международному фестивалю экспериментального кино и видео. VIDEOEX. Цюрих. 2015.
 
Фото: "ВК" - "Выставка швейцарского плаката SWISS MADE"
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Категории: куда сходить в петербурге Выставки

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