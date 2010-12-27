Выставка плакатов дизайна SWISS MADE

В Петербурге пройдет выставка плакатов современных мастеров швейцарского графического дизайна SWISS MADE.

В лофт проекте "Этажи" пройдет выставка плакатов современных мастеров швейцарского графического дизайна SWISS MADE.

В 2000 году Мартин Вудтли был принят в AGI, Международный графический альянс. Компьютер для Вудтли является соавтором с которым он приходит к окончательному виду плаката. Сам Вудтли убежден, что дизайн прежде всего требует эмоций и страсти.

В качестве иллюстрации плакат Мартина Вудтли к Международному фестивалю экспериментального кино и видео. VIDEOEX. Цюрих. 2015.

Фото: "ВК" - "Выставка швейцарского плаката SWISS MADE"