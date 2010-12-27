Выставка "Право на грядущее"

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков проходит выставка в честь столетнего юбилея Октябрьской революции 1917 года.

С 26 октября по 3 декабря в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков состоится международный проект, посвященный столетию Октябрьской революции. Более 60 российских современных художников из России. Италии и Греции представят свои работы на данную тематику. Известные мастера расскажут о мыслях и эмоциях, а также укажут на собственный взгляд на историю преобразований.

Экспозиция включает в себя не только художественные произведения, но и скульптурные объекты, графику, арт-объекты и инсталляции.

В субботу Музей работает с 12 часов дня. Адрес проведения: набережная канала Грибоедова, 103