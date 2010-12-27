Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге
Выставка "Право на грядущее"
Сегодня, 12:00
0
lesjasap
233

Выставка "Право на грядущее"

0
 
 

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков проходит выставка в честь столетнего юбилея Октябрьской революции 1917 года.

С 26 октября по 3 декабря в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков состоится международный проект, посвященный столетию Октябрьской революции. Более 60 российских современных художников из России. Италии и Греции  представят свои работы на данную тематику. Известные мастера расскажут о мыслях и эмоциях, а также укажут на собственный взгляд на историю преобразований.
 
Экспозиция включает в себя не только художественные произведения, но и скульптурные объекты, графику, арт-объекты и инсталляции. 
 
В субботу Музей работает с 12 часов дня. Адрес проведения: набережная канала Грибоедова, 103
Теги: выставка , искусство , октябрьская революция , столетие , экспозиция
Категории: Выставки куда сходить в петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5