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Выставка "О дивный детский мир"
Вчера, 11:00
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nastya960

Выставка "О дивный детский мир"

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Теоретические трактаты, картины и предметы быта расскажут о повседневной жизни ребёнка.

В Инженерном доме Петропавловской крепости развернулась выставка об истории воспитания детей в Петербурге с эпохи правления Екатерины II до начала XX века. Теоретические трактаты, картины и предметы быта расскажут о повседневной жизни ребёнка, отношении к нему в семье. Посетители смогут увидеть, как раньше выглядели детские, как одевали малышей, во что они играли. 

Место: Петропавловская крепость, д. 3

Цена: от 100 до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Культурный Петербург: интересные места и события (Альфред Эберлинг)

Теги: дети, петропавловская крепость
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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