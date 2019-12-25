Выставка "О дивный детский мир"

В Инженерном доме Петропавловской крепости развернулась выставка об истории воспитания детей в Петербурге с эпохи правления Екатерины II до начала XX века. Теоретические трактаты, картины и предметы быта расскажут о повседневной жизни ребёнка, отношении к нему в семье. Посетители смогут увидеть, как раньше выглядели детские, как одевали малышей, во что они играли.
Место: Петропавловская крепость, д. 3
Цена: от 100 до 200 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Культурный Петербург: интересные места и события (Альфред Эберлинг)
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