Выставка "О.Н.И."

Выставка познакомит зрителей с художественными произведениями, которые созданы на основе эксперимента в области старинных фотографических техник.
Участники Новой академии изящных искусств в середине 1990-х годов Тимур Новиков, Денис Егельский, Стас Макаров, Андрей Медведев и Егор Остров отследили взаимодействие современного искусства, античности и позитивных фотографических техник печати. Результат исследования – создание ряда уникальных произведений на стыке изобразительного искусства и фотографии.
Фото: пресс-служба РОСФОТО
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