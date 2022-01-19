Выставка "О.Н.И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова" проходит в РОСФОТО. Экспозиция доступна для посетителей с 11:00 до 21:00. Возрастное ограничение: 18+.

Выставка познакомит зрителей с художественными произведениями, которые созданы на основе эксперимента в области старинных фотографических техник. Участники Новой академии изящных искусств в середине 1990-х годов Тимур Новиков, Денис Егельский, Стас Макаров, Андрей Медведев и Егор Остров отследили взаимодействие современного искусства, античности и позитивных фотографических техник печати. Результат исследования – создание ряда уникальных произведений на стыке изобразительного искусства и фотографии. Фото: пресс-служба РОСФОТО