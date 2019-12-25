Выставка "Модель Вселенной эпохи Ренессанса"

Золоченый глобус-модель Вселенной времен Ренессанса отреставрирован после множества утрат эрмитажными мастерами теперь красуется в Пикетном зале музея. Глобус на данный момент полностью функционален.
Глобус был выполнен по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II и преподнесен в дар московскому царю. Последняя реставрация глобуса длилась с 2016 года.
Место: Государственный Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2)
Цена: от 500 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Эрмитаж
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все