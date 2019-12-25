Выставка "Модель Вселенной эпохи Ренессанса"

Астрономические часы из собрания музея, созданные в конце XVI века, умеют определять фазы луны и время захода и восхода светил.

Золоченый глобус-модель Вселенной времен Ренессанса отреставрирован после множества утрат эрмитажными мастерами теперь красуется в Пикетном зале музея. Глобус на данный момент полностью функционален. Глобус был выполнен по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II и преподнесен в дар московскому царю. Последняя реставрация глобуса длилась с 2016 года. Место: Государственный Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2) Цена: от 500 рублей Возрастное ограничение: 0+ Фото: Эрмитаж