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Выставка "Модель Вселенной эпохи Ренессанса"
Сегодня, 10:30
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nastya960

Выставка "Модель Вселенной эпохи Ренессанса"

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Астрономические часы из собрания музея, созданные в конце XVI века, умеют определять фазы луны и время захода и восхода светил.

Золоченый глобус-модель Вселенной времен Ренессанса отреставрирован после множества утрат эрмитажными мастерами теперь красуется в Пикетном зале музея. Глобус на данный момент полностью функционален.

Глобус был выполнен по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II и преподнесен в дар московскому царю. Последняя реставрация глобуса длилась с 2016 года.

Место: Государственный Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2)

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Эрмитаж

Теги: эрмитаж
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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