Выставка "Модель Вселенной эпохи Ренессанса"

Астрономические часы из собрания музея, созданные в конце XVI века, умеют определять фазы луны и время захода и восхода светил.

Золоченый глобус-модель Вселенной времен Ренессанса отреставрирован после множества утрат эрмитажными мастерами и ждет своего часа в Пикетном зале музея. Теперь он полностью функционален.

Глобус был выполнен по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II и преподнесен в дар московскому царю.

Последняя реставрация глобуса длилась с 2016 года.

Место: Государственный Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2)

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Эрмитаж