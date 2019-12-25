Выставка "Lk 15, 11 — 32. Рембрандт. Посвящение"

Режиссёр Александр Сокуров предложил новый взгляд на картину Рембрандта "«Возвращение блудного сына".

В 2019 году на Венецинской биеннале в российском павильоне была представлена инсталляция Александра Сокурова, созданная по мотивам полотна Рембрандта "Возвращение блудного сына". С проектом режиссёра теперь можно познакомиться в Главном штабе.

Режиссер по-своему интерпретировал библейскую притчу. Оказавшись внутри инсталляции, посетители встретятся со скульптурными образами Отца и Сына. Каждый зритель таким образом откроет для себя новые смыслы в каноническом сюжете.

Место: Главный штаб (Эрмитаж), пл. Дворцовая, д. 6/8

Цена: 0-500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: hermitagemuseum